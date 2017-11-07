Микроавтобус Харьков-Москва, Микроавтобус Днепр-Москва, Микроавтобус Запорожье-Москва, Микроавтобус Полтава-Москва
Транспортная компания www.minibus.kh.ua выполняет перевозку пассажиров и доставку вещей на дальние расстояния на территории Украины, Российской Федерации, Европы, стран СНГ.
Мы предлагаем нашим клиентам:
К услугам клиентов комфортабельные микроавтобусы вместительностью до 8 мест, минивэны, которые обслуживают опытные квалифицированные водители, ориентированные на клиента.
Предлагаем всем заинтересованным лицам следующие транспортные услуги по перевозке пассажиров по территории Украины, Российской Федерации, стран Европы:
Кроме того, наша компания может предложить обслуживание перевозок людей с ограниченными возможностями, детей (при необходимости бесплатно предоставляются детские кресла).
Обратившись в нашу компанию, вы можете быть абсолютно уверены в своевременной и безопасной доставке пассажиров и вещей к месту назначения благодаря следующим нашим преимуществам:
Благодаря этому компания www.minibus.kh.ua гарантирует своевременность подачи автомобиля и осуществление запланированной поездки в соответствии с графиком.
Чтобы забронировать место и стать пассажиром нашей компании, заказать другие транспортные услуги и получить любую консультацию, звоните нам по телефонам +38 095 802-36-33 VIBER (Украина) или +7 919 430-60-11 VIBER (Россия).
Желаем вам приятной поездки!
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