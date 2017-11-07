  • Пассажирские перевозки, Такси на заказ, Микроавтобус

Пассажирские перевозки, заказ и аренда микроавтобусов

Транспортная компания www.minibus.kh.ua выполняет перевозку пассажиров и доставку вещей на дальние расстояния на территории Украины, Российской Федерации, Европы, стран СНГ.

Мы предлагаем нашим клиентам:

  • регулярные перевозки пассажиров;
  • нерегулярные перевозки;
  • аренда или заказ микроавтобуса;
  • индивидуальные перевозки пассажиров и вещей, в том числе в режиме междугородного такси, на машинах-универсалах.

К услугам клиентов комфортабельные микроавтобусы вместительностью до 8 мест, минивэны, которые обслуживают опытные квалифицированные водители, ориентированные на клиента.

Основные направления перевозок

  1. Мы выполняем регулярные рейсы по перевозке пассажиров на микроавтобусах из Харькова, Полтавы, Запорожья, Днепра в крупные города Российской Федерации:
    • Москва;
    • Белгород;
    • Курск;
    • Орел;
    • Тула.
  2. Доставляем вахты рабочих из Украины в Россию, а также страны Европы и СНГ.
  3. Осуществляем домашние переезды на территорию Российской Федерации, в Европу, страны СНГ на вместительных минивэнах.

Другие услуги компании на заказ

Предлагаем всем заинтересованным лицам следующие транспортные услуги по перевозке пассажиров по территории Украины, Российской Федерации, стран Европы:

  • Доставка бригад и смен рабочих к месту работы;
  • выезды на море, в горы, на базы отдыха;
  • перевозки в аэропорты, на вокзалы;
  • транспортное обслуживание торжественных мероприятий и корпоративов;
  • выезды на природу;
  • обслуживание экскурсионных мероприятий.

Кроме того, наша компания может предложить обслуживание перевозок людей с ограниченными возможностями, детей (при необходимости бесплатно предоставляются детские кресла).

Наши преимущества

Обратившись в нашу компанию, вы можете быть абсолютно уверены в своевременной и безопасной доставке пассажиров и вещей к месту назначения благодаря следующим нашим преимуществам:

  • наличие большого современного парка автомобилей;
  • обслуживание поездок опытными квалифицированными водителями;
  • грамотная организация перевозок.

Благодаря этому компания www.minibus.kh.ua гарантирует своевременность подачи автомобиля и осуществление запланированной поездки в соответствии с графиком.

Как с нами связаться

Чтобы забронировать место и стать пассажиром нашей компании, заказать другие транспортные услуги и получить любую консультацию, звоните нам по телефонам +38 095 802-36-33 VIBER (Украина) или +7 919 430-60-11 VIBER (Россия).

Желаем вам приятной поездки!

ТЕЛЕФОНЫ:

в Украине (Viber/WhatsApp):

+380958023633      

+380983237939      

+380956869111      

в России (Viber/WhatsApp):

+79194306011      

+79606270080      



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